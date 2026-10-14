El puntaje que hizo Gilberto Mora antes de los 18 años fue escandaloso

Enrique Gómez

Aunque literalmente acaba de cumplir 18 años, Gilberto Mora ya lo hizo casi todo como futbolista.

Si fuera un videojuego, el puntaje logrado Mora antes de llegar a la mayoria de edad sería un escándalo en las pantallas de créditos. Pero lejos de terminar, su andar en el futbol apenas comienza y las expectativas que se tienen sobre este futbolista son incomparables.

Pero, ¿qué tanto hizo Morita como jugador profesional antes de llegar a la mayoría de edad?

· Debutó con Xolos a los 15 años. Ya acumula 62 partidos en la Liga MX

· Lleva 15 goles en la Liga MX y 1 con la Selección Mexicana

· Campeón de la Copa Oro 2025 con 16 años, ya tiene 13 partidos con el Tri.

· El jugador más joven en ganar un torneo internacional de FIFA

· Mundialista con México a los 17 años y 7 meses, el sexto más joven en la hisoria

· Es el jugador más valioso de México: 25 millones de euros, según Transfermarkt

· 3 tarjetas amarillas, pero ninguna roja hasta ahora

· 18 partidos ausente por lesión, 21 contando los de la Selección Mexicana

Desde niño defendiendo estos colores, hasta convertirse en uno de los grandes orgullos de nuestra ciudad.



Te hemos visto crecer, soñar, luchar y lograr cosas extraordinarias. Y en cada paso, una parte de Tijuana ha caminado contigo.



Hoy cumples 18 años, Gil, y nos emociona… pic.twitter.com/wdCCvcCfIb — Xolos (@Xolos) October 14, 2026

Mora llega a los 18 años en medio de un problema en el tobillo que lo privó de jugar los últimos tres partidos de la Fecha FIFA con su Selección y el partido por la Jornada 11 con Tijuana. Parecen demasiadas lesiones para un asolescente y al futbol mexicano solo le queda esperar que su gran joya no sea de cristal y que ha medida que vaya creciendo su cuerpo se fortalezca.

Ya como mayor de edad, los clubes europeos podrán acercars sin restricciones y si se cumple lo que prometió su representante Rafaela Pimienta, en los próximos meses ‘Morita’ se ira vendido (“y muy caro”) a algún equipo grande de Europa. Por lo pronto, el Liverpool fue de los primeros clubes que se destapó como posible destino del jugador nacido en Chiapas.

La carrera de Mora como jugador profesional empezó hace dos años, pero se puede decir que a partir de ahora la vida se sentirá más real, pues ya es ‘cancha reglamentaria’ para el futbol y para el mundo.