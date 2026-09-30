¡Empiezan las ofertas! Liverpool va por Gilberto Mora

Redacción FOX Deportes

A 13 días de cumplir la mayoría de edad, Gilberto Mora aparece en la órbita del Liverpool.

Una vez que tenga 18 años, el mexicano podrá emigrar al futbol europeo y si la oferta que circula en la prensa británica es real, seguramente Tijuana la aceptará alegremente.

Según Football Insider, Liverpool prepara una oferta de 40 millones de libras (unos 52 millones de dólares) por el mundialista mexicano.

Claro que sería la venta más cara en la historia de la Liga MX, pero lo cierto es que desde Carlos Vela, Giovani dos Santos y otros miembros de la Selección Mexicana que ganó el Mundial sub-17 en 2005 que el Tri no tenía una ‘perla’ tan importante en este deporte.

¡Solo 1 mexicano entre los 11 jugadores mas valiosos de CONCACAF!

Por reglas de UEFA, los clubes no pueden contratar menores de edad procedentes de otros continentes, por eso no sorprende que sea hasta ahora (justo iniciando el mes donde Gil cumple 18 años) que se haya ventilado la primera gran opción europea para el jugador chiapaneco.

Mora registra 15 goles en 62 partidos con Tijuana, mientras que recién en esta Fecha FIFA anotó su primer gol con la Selección Mexicana, en lo que fue su 13er partido con el equipo mayor.

Hasta ahora, ningún jugador mexicano ha militado en el Liverpool, máximo ganador de títulos en Inglaterra con 20 ligas y seis veces campeón de la Champions League.