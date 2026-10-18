El Manchester United firma su peor inicio de temporada

Héctor Cantú

El Manchester United firmó su peor inicio de temporada en la historia luego de sumar su quinto partido consecutivo sin victoria en la Premier League.

El empate 1-1 ante el Leeds United dejó aún más cuestionado el proyecto de Michael Carrick, quien apenas ha conseguido una victoria en la liga inglesa.

El último triunfo de los ‘Red Devils’ en todas las competiciones se remonta al 10 de septiembre, cuando golearon al Sabah FK en la Champions League. Desde entonces, el conjunto inglés no ha conseguido volver a ganar.

Manchester United llegó a tres partidos sin ganar en la Premier League

En la Premier League, el balance es preocupante. Después de siete partidos, el Manchester United apenas suma siete puntos, producto de una victoria, cuatro empates —tres de ellos consecutivos— y dos derrotas.

Con este registro, el equipo empeoró sus marcas de las temporadas 1986/87, 2013/14 y 2019/20, en las que había conseguido nueve puntos después de siete jornadas.

Manchester United comenzó la Premier League con una derrota histórica

El panorama tampoco es alentador en el apartado ofensivo y defensivo. El United registra una diferencia de goles de cero, después de marcar 10 tantos y recibir la misma cantidad en lo que va de la temporada.

El conjunto inglés intentará poner fin a su racha sin victorias cuando enfrente al Como de Italia en una nueva jornada de la Champions League.