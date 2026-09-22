¿Manchester United está en crisis en la Premier League?

Oscar Sandoval

El inicio de temporada no está siendo bueno para Manchester United, que terminó el curso anterior con buenas sensaciones. La derrota inicial contra Hull City dejó tocado al equipo, que reaccionó ante Ipswich Town, pero después perdió el rumbo.

Manchester United llegó a tres partidos sin ganar en la Premier League

El United no consiguió salir del bache tras empatar con Everton y perder el derbi ante Manchester City. Frente a Fulham, último de la clasificación, evitó la derrota al minuto 89 y el resultado lo dejó por debajo de media tabla.

Los ‘Red Devils’ están más cerca de la zona de descenso, ubicada a dos puntos, que de los puestos europeos, de los que los separan cuatro unidades. Michael Carrick deberá aprovechar el parón para trabajar con el equipo y preparar el próximo compromiso.

El conjunto de Old Trafford volverá a enfrentarse al último de la tabla en la Jornada 6, cuando reciba al Tottenham. Será una oportunidad para dejar atrás las dudas, dar un paso adelante y comenzar a escalar posiciones.