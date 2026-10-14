Pese a la derrota, "Manchester United respondió bien"

Enrique Gómez

Michael Carrick, entrenador el Manchester United, declaró, después de perder 2-0 con el Atlético de Madrid en la Champions League, que “no” está “de acuerdo” con la expulsión en la segunda parte de Leny Yoro.

“No estoy de acuerdo con la decisión de expulsarlo. Es un empujón muy suave. Que luego lo revise el VAR no lo entiendo. Empezamos mal el partido y luego fue cuesta arriba”, explicó el técnico, que recordó que su equipo tuvo “ocasiones” para lograr el empate a uno, aunque “la tarjeta roja tuvo una gran repercusión en la segunda parte”.

Manchester United se derrumba ante un Atlético de Madrid letal Los ‘Colchoneros’ sumaron su primer triunfo en la Champions League.

“Se pueden fallar ocasiones. Tenemos calidad. No es una cuestión de eso. No marcamos las ocasiones, como otros días. Tenemos que crear las ocasiones y marcar y defender mejor”, abundó el entrenador del United, que admitió que están “decepcionados”, pero es momento de pensar ya en el siguiente duelo y “seguir trabajando”.

“Hemos respondido bastante bien al gol tan temprano, nos ha permitido controlar algunas fases del juego y hemos podido crear oportunidades. Hemos tenido uno contra uno con el portero, no lo hemos aprovechado y en el segundo tiempo hemos dejado espacios”, continuó Carrick.