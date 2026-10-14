Manchester United se derrumba ante un Atlético de Madrid letal

Karla Villegas Gama

Atlético de Madrid consiguió su primera victoria en la fase de liga de la Champions League 2026/27 tras imponerse 2-0 al Manchester United.

Los ‘Colchoneros’ necesitaron apenas 50 segundos para abrir el marcador, luego de una combinación entre Álex Baena y Pablo Barrios.

Los ‘Red Devils’ no lograron recuperarse del golpe tempranero y el conjunto español aprovechó la pasividad de su rival para controlar el balón y buscar ampliar la ventaja.

ATLETI IN THE FIRST MINUTE VS MAN UNITED ‼️ Pablo Barrios opens the scoring for the home side ? Watch #UCL on @paramountplus ? https://t.co/4IjvtXJIX9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2026

Julián Álvarez y Baena generaron oportunidades de peligro, pero carecieron de contundencia frente al arco.

Al minuto 44, Johnny Cardoso consiguió el que parecía ser el 2-0; sin embargo, el VAR anuló el tanto por una mano previa de Marcos Llorente.

Tras el descanso, Manchester United intentó reaccionar, pero nunca representó una amenaza real. Diego Simeone movió sus piezas y el ingreso de Ademola Lookman al minuto 71 le dio mayor dinamismo al ataque.

2-0 ATLÉTI ‼️ Ademola Lookman pounces on the rebound against a 10-man Man United side ? Watch the #UCL on @ParamountPlus ? https://t.co/SpSnQkdRAd — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2026

Apenas tres minutos después de entrar al campo, el nigeriano fue derribado por Leny Yoro cerca del área. Tras revisar la jugada, el árbitro consideró que el defensor había evitado una oportunidad manifiesta de gol y le mostró la tarjeta roja.

Con superioridad numérica, Atlético de Madrid terminó por inclinar la balanza a su favor. Al minuto 79, Lookman aprovechó un balón suelto que dejó el portero Senne Lammens dentro del área para sentenciar el 2-0.

Con este resultado, el conjunto rojiblanco se ubica momentáneamente en el puesto 13 de la clasificación general, mientras que Manchester United ocupa la séptima posición.