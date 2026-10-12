En 50 segundos, Pablo Barrios adelantó al Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid no perdió el tiempo y en apenas 50 segundos abrió el marcador frente al Manchester United en la Jornada 2 de la Champions League.

Los ‘Colchoneros’ aprovecharon la velocidad de Álex Baena, quien recibió un pase filtrado y controló el balón dentro del área. Ante la presión de la defensa, el mediocampista mandó una diagonal que Pablo Barrios remató de derecha.

Ayden Heaven hizo el intento por rechazar sobre la línea, pero el balón le pasó entre las piernas y terminó en la portería.

Es el segundo gol más rápido del Atlético de Madrid en la Champions League, solo detrás del que Conor Gallagher marcó a los 28 segundos ante el Real Madrid, en la vuelta de los octavos de final de 2024/25.