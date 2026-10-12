Manchester United, por su primera victoria ante el Atlético de Madrid

Héctor Cantú

El Manchester United enfrentará su primer gran examen en su regreso a la UEFA Champions League cuando se enfrente al Atlético de Madrid de Diergo Simeone.

Los Red Devils superaron su primera prueba por goleada(4-0) al debutante Sabah Futbol Klubu. Ahora, intentará mantener su paso perfecto en el torneo de clubes ante el cuadro colchonero.

¡Adelante, Club Atlético de Madrid! ???⚪ https://t.co/HRZJFjExK3 — Atlético de Madrid (@Atleti) October 12, 2026

Nunca antes, el equipo inglés ha podido derrotar al representante español. En los cuatro partidos anteriores, dos en la Recopa de la UEFA y dos más en la UEFA Champions League, terminaron en dos empates y dos derrotas.

Sin embargo, los enfrentamientos recientes del equipo de la capital española ante rivales ingleses no han terminado de la mejor manera.

En la fase final de la edición anterior de la Champions League, los colchoneros se enfrentaron a tres rivales ingleses distintos y el saldo fue negativo: una victoria, un empate y dos derrotas.

"Right now, it's not a major deal. He's in good shape." ? Michael reveals Bruno has been carrying a small but manageable injury ⤵️ — Manchester United (@ManUtd) October 12, 2026

Para los Red Devils la tendencia ante clubes españoles es por demás positiv, pues en los últimos 10 enfrentamientos, todos correspondientes a la Europa League, los ‘Devils’ sellaron 6 victorias, una derrota y tres empates.

Mientras el cuadro de Simeone llega a este partido con cuatro victorias al hilo, el cuadro de Manchester llega con el mismo número de partidos sin victoria (dos derrotas y dos empates), una tendencia que intentará revertir en una noche que para ellos se antoja histórica.