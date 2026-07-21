Triplete histórico que convierte a Álex Baena en leyenda de la Selección Española

Redacción FOX Deportes

El Mundial 2026 será inolvidable para Álex Baena quien se reencontró con su nivel y la diversión del fútbol para convertirse en un campeón único en la historia de la Selección Española luego de conquistar del Mundial, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos entre 2024 y 2026. ❤️ El sueño se hizo realidad.



GRACIAS, de corazón, por estar siempre a nuestro lado.



Disfrutemos de nuestra 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮.#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/LQ8QJE3oSD — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 21, 2026

Del 14 de julio de 2024, cuando España derrotó 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa disputada en el Estadio Olímpico de Berlín, al 19 de julio de 2026, con la conquista del Mundial frente a Argentina en Nueva Jersey, pasando por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, lograda el 9 de agosto tras vencer 5-3 a Francia en la prórroga. Ese fue el recorrido histórico del mediocampista.

Baena, sólo ha necesitado 29 partidos, entre los 24 que acumula con la selección mayor y los cinco que disputó con el combinado olímpico, con cinco tantos, para ser el ganador de todo lo que se puede ganar con la selección en cuanto a las competiciones más grandes posibles.

Las postales del nuevo monarca mundial; España, campeón del mundo

En la Eurocopa 2024 en Alemania, el hoy centrocampista ofensivo del Atlético de Madrid, entonces estaba en el Villarreal, disputó dos encuentros, en la segunda y la tercera jornada de la fase de grupos, con sendas victorias por 0-1 ante Italia, con 19 minutos jugados y ante Albania, con apenas seis. No jugó el resto de partidos. Ni los octavos ni los cuartos ni las semifinales ni la final, pero fue campeón en Berlín.

Fue esencial un mes después en los Juegos Olímpicos, a las órdenes de Santi Denia y como referencia del equipo español para esa competición, con cinco de los seis duelos como titular, incluidos los cuartos, las semifinales y la final, cuando marcó un gol y dio otro en el duelo decisivo.

En el Mundial también ha sido una pieza fundamental desde el extremo izquierdo. Reserva en la primera cita ante Cabo Verde, con un empate sin goles, en cada uno de los siete siguientes encuentros ha sido titular en el esquema de Luis de la Fuente, cuya convicción es absoluta en el talento de Baena, goleador en el 0-1 a Uruguay que certificó la primera posición del grupo y campeón del mundo como titular. Una historia inigualable.