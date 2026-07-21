Obed Vargas quiere ganarse un lugar en el Atlético de Madrid

Oscar Sandoval

La competencia por un lugar en el mediocampo del Atlético de Madrid será una de las más exigentes de la temporada. El fichaje de Morten Hjulmand reduce las opciones de Obed Vargas, quien decidió acortar sus vacaciones para incorporarse antes de tiempo e intentar ganarse un lugar en el equipo de Diego Simeone.

El 'Cholo' tendrá un amplio abanico de alternativas para conformar su once inicial. Al regreso de Pablo Barrios se suma la llegada de Hjulmand y la posible incorporación de Kang In Lee, un escenario que incrementa la competencia en la segunda línea y que podría complicar el panorama para el mundialista mexicano.

Obed Vargas tenía previsto reincorporarse el próximo 27 de julio, pero adelantó su regreso para ponerse de inmediato a las órdenes de Simeone. El mediocampista sabe que la intensidad y el compromiso son aspectos fundamentales para el entrenador argentino, por lo que buscará aprovechar la pretemporada para demostrar su calidad.

Junto al mexicano también regresó José María Giménez. De forma paulatina, Simeone irá recuperando a los internacionales que disputaron el Mundial 2026 y, en el caso de los futbolistas españoles que alcanzaron la final, se espera que se integren a la dinámica rojiblanca antes del debut de la temporada frente al Málaga.