La Selección Española no dejó dudas y ganó el Mundial 2026 con toda autoridad

Oscar Sandoval

España derrotó a Argentina y conquistó el Mundial 2026 para levantar la segunda Copa del Mundo de su historia. La 'Furia Roja' puso fin al reinado de la ‘Albiceleste’ con una exhibición de futbol que coronó Ferran Torres con un gol destinado a quedar en la memoria del futbol español. Spain have added another star above their crest 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sFvm9NE2Lz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

No hubo dudas tras 120 minutos de dominio. El conjunto español impuso un estilo basado en la presión, la posesión y el control del juego que Argentina nunca logró descifrar. Lionel Messi y compañía fueron neutralizados por una selección que confirmó por qué llegaba como una de las grandes favoritas al título.

El combinado ibérico extendió su impresionante racha de imbatibilidad a 39 partidos y completó un Mundial sobresaliente. En siete encuentros apenas recibió un gol, una muestra del equilibrio entre una defensa sólida y un ataque capaz de marcar diferencias en los momentos decisivos.

El gol de Ferrán Torres que sabe a Copa del Mundo

España comenzó el torneo con un empate frente a Cabo Verde que despertó algunas dudas, pero respondió con autoridad. A partir de entonces encadenó seis victorias consecutivas frente a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y, finalmente, Argentina para completar un recorrido digno de un campeón.

En la final volvió a imponer condiciones. Dominó la posesión con un 68%, generó 14 disparos al arco y controló la final frente al vigente campeón del mundo, que nunca encontró la forma de revertir el trámite del partido y solo hubo un equipo sobre el terreno de juego en Nueva Jersey.

Ferran Torres marcó un gol histórico a los 106 minutos de tiempo corrido venciendo a Emiliano Martínez, un tanto histórico para España que a partir de ahora comienza un reinado que defenderá como local en el Mundial 2030.