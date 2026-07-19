Publicación: domingo 19 de julio de 2026

Hiram Marín

Ferran Torres, el héroe español que conquistó Nueva York

El delantero entró en el segundo tiempo y marcó el gol que le dio el título a España

Ferran Torres se convirtió en el factor clave para destrabar una final sumamente cerrada y física en el New York/ New Jersey Stadium. El atacante entró desde la banca en la segunda mitad para revitalizar la ofensiva de España y aportó profundidad justo cuando el desgaste físico empezaba a mermar el ritmo del encuentro.

Su ingreso al minuto 61 modificó la dinámica del partido al fijar a los centrales argentinos y explotar los espacios por las bandas. El delantero aportó frescura y dinamismo, lo que obligó a Argentina a retrasar líneas y alivió la presión que la albiceleste ejercía en el medio campo.

El gol de Ferrán Torres que sabe a Copa del Mundo

Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.

La jugada decisiva llegó al minuto 106 del tiempo extra, cuando aprovechó una asistencia al espacio de Nico Williams. Con un remate cruzado y raso, Torres venció a Emiliano 'Dibu' Martínez para romper el empate a cero y sentenciar el título en favor de la escuadra dirigida por Luis de la Fuente.

Este gol resolvió el torneo para España y aseguró el campeonato tras un mes de intensa competencia en territorio norteamericano.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS