Ferran Torres, el héroe español que conquistó Nueva York

Publicación: domingo 19 de julio de 2026
Ferran Torres se convirtió en el factor clave para destrabar una final sumamente cerrada y física en el New York/ New Jersey Stadium. El atacante entró desde la banca en la segunda mitad para revitalizar la ofensiva de España y aportó profundidad justo cuando el desgaste físico empezaba a mermar el ritmo del encuentro.
Su ingreso al minuto 61 modificó la dinámica del partido al fijar a los centrales argentinos y explotar los espacios por las bandas. El delantero aportó frescura y dinamismo, lo que obligó a Argentina a retrasar líneas y alivió la presión que la albiceleste ejercía en el medio campo.
La jugada decisiva llegó al minuto 106 del tiempo extra, cuando aprovechó una asistencia al espacio de Nico Williams. Con un remate cruzado y raso, Torres venció a Emiliano 'Dibu' Martínez para romper el empate a cero y sentenciar el título en favor de la escuadra dirigida por Luis de la Fuente.
Este gol resolvió el torneo para España y aseguró el campeonato tras un mes de intensa competencia en territorio norteamericano.
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