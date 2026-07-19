Ferran Torres, el héroe español que conquistó Nueva York

Ferran Torres se convirtió en el factor clave para destrabar una final sumamente cerrada y física en el New York/ New Jersey Stadium. El atacante entró desde la banca en la segunda mitad para revitalizar la ofensiva de España y aportó profundidad justo cuando el desgaste físico empezaba a mermar el ritmo del encuentro.

Su ingreso al minuto 61 modificó la dinámica del partido al fijar a los centrales argentinos y explotar los espacios por las bandas. El delantero aportó frescura y dinamismo, lo que obligó a Argentina a retrasar líneas y alivió la presión que la albiceleste ejercía en el medio campo.

El gol de Ferrán Torres que sabe a Copa del Mundo

La jugada decisiva llegó al minuto 106 del tiempo extra, cuando aprovechó una asistencia al espacio de Nico Williams. Con un remate cruzado y raso, Torres venció a Emiliano 'Dibu' Martínez para romper el empate a cero y sentenciar el título en favor de la escuadra dirigida por Luis de la Fuente.

Este gol resolvió el torneo para España y aseguró el campeonato tras un mes de intensa competencia en territorio norteamericano.