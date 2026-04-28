Ademola Lookman, en duda para enfrentar al Arsenal

EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este martes que el atacante Ademola Lookman “todavía” está “con algunas molestias” y es duda para el partido de ida de la semifinal de la Champions League contra el Arsenal.

El futbolista internacional nigeriano sufrió molestias en la final de la Copa del Rey, disputada el 18 de abril, y no se ha entrenado hasta este lunes al mismo ritmo de sus compañeros.

Baja en los últimos dos choques ligueros contra el Elche y el Athletic de Bilbao, es titular habitual en el XI de Simeone, que destacó que su llegada en el mercado de invierno “ha impactado muy bien en el equipo”.

“Tiene cosas diferenciales ofensivamente, está trabajando muchísimo mejor en su fase defensiva y vamos a ver si este miércoles se recupera bien, porque todavía estaba con algunas molestias en el día de hoy y veremos si nos puede ayudar este miércoles”.