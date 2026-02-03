Ademola Lookman llegó al Atlético de Madrid para ser titular

Oscar Sandoval

La baja de Alexander Sorloth por un golpe en la cabeza que sufrió en el duelo contra Levante le abriría la puerta de la titularidad a Ademola Lookman quien se ejercitó por primera vez como futbolista del Atlético de Madrid y debutará en la Copa del Rey.

Diego Simeone no esperará y de inmediato pondría las condiciones futbolísticas de Lookman al servicio del conjunto ‘Colchonero’, el técnico comprobó que el delantero está para jugar y lo probó formando dupla con Julián Alvarez en la práctica de este martes.

El diario AS asegura que el nigeriano irá “derecho al once titular” en los cuartos de final del torneo de copa ante Betis y que ocupará el lugar de Sorloth en ataque.

Lookman se convertiría en el primer fichaje invernal del Atlético en debutar con el equipo, una prueba de altura para el futbolista de 28 años, ya que los rojiblancos se han marcado la final como objetivo y sus goles serán necesarios para salir de Sevilla con el boleto a semifinales.