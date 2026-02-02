Rodrigo Mendoza, un fichaje más para Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid aceleró en las últimas horas del mercado para cerrar el fichaje del centrocampista del Elche, Rodrigo Mendoza, de 20 años y al que ya ha inscrito en LaLiga, en la que figura como “traspaso validado provisional” a dos minutos del cierre del plazo.

Es el tercer movimiento invernal del conjunto rojiblanco, tras las incorporaciones de Ademola Lookman, en su caso procedente de Atalanta y traspasado por unos 35 millones de euros más cinco en bonus y del también centrocampista, Obed Vargas de Seattle Sounders.

En la búsqueda de un centrocampista, tras sondear sin éxito algunas opciones, entre ellas Leon Goretzka, que seguirá en Bayern Múnich hasta el final del curso, Atlético se lanzó por Rodrigo Mendoza, uno de los futbolistas emergentes más prometedores de La Liga en esa posición, con 71 partidos ya con el Elche, 16 en Primera División, 44 en Segunda División y 11 en la Copa del Rey.

El internacional Sub 21 en cuatro ocasiones, que ha anotado seis goles en sus 71 duelo con el conjunto franjiverde, viene para competir por una plaza en el medio campo del Atlético con Pablo Barrios, Koke, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena y el recién llegado Obed Vargas, dentro de las diversas características y alternativas que maneja Simeone en ese sector del terreno de juego.