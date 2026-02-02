Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Obed Vargas

Héctor Cantú

Obed Vargas se ha convertido, de manera oficial, en el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid, incrementando la lista de mexicanos que han defendido los colores rojiblancos del futbol español.

A través de sus redes sociales, el cuadro de la capital española confirmó la llegada de sus dos refuerzos en el mercador invernal. Primero, el mediocampista mexicano que llega procedente de la Major League Soccer.

A él se une el delantero Ademola Lookman, proveniente del Atalanta y quien llega como la principal apuesta para reforzar la delantera y nutrir de goles al equipo comandado por Diego Simeone.

Obed Vargas se mostró en el pasado como un seguidor del Atlético de Madrid y ahora ha cumplido el sueño de convertirse en futbolista del equipo colchonero.

“Yo veía que todos los niños les gustaba el Barcelona y el Real Madrid y quería ser diferente. Me identificaba con el Atlético por la lucha, la garra que tenían, la final de la Liga de Campeones que llegaron, LaLiga que ganaron (en 2014) y me encantaba su forma de jugar”, detalló en entrevista para Seattle Sounders unos años atrás.

Aunque Obed Vargas aparece como una de las altas del Atlético de Madrid, no se ha determinado si jugará en lo que resta de la temporada bajo el mando del ‘Cholo’ o si será traspasado a algún otro equipo de España o Europa.

El contrato de Vargas con el Atlético de Madrid contempla lo que resta de la temporada y hasta el 2030.