Obed Vargas, el nuevo mexicano que jugaría en el Atlético de Madrid

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid estaría ultimando el cierre de un nuevo fichaje de invierno de cara al segundo semestre de la temporada, en el que le queda muy poco por competir.

Diego Simeone habría dado el visto bueno a la llegada del mexicano Obed Vargas a las filas del Atlético de Madrid en un movimiento que resulta histórico ante la llegada de un futbolista de la Liga de los Estados Unidos al futbol español.

Información difundida por el diario español AS, confirma la presencia de Vargas en España para sellar todos los detalles de su llegada al futbol español.

La única incógnita, por ahora, es finiquitar y firmar el contrato y determinar si desde este momento el Atlético de Madrid lo cederá a otro club, o se quedará en el cuadro rojiblanco peleando por un puesto en la titularidad.

Obed Vargas se uniría a la lista de grandes figuras mexicanas que han defendido los colores del Atlético de Madrid, donde sobresalen nombres como el de Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez, y Héctor Herrera.

Obed llegaría al cuadro colchonero proveniente del Seattle Sounders, donde disputó 130 partidos en los que marcó 8 goles y colaboró con 10 asistencias.