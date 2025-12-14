Publicación: domingo 14 de diciembre de 2025

Héctor Cantú

Obed Vargas, la joya juvenil que el América quiere, sí o sí

El equipo de André Jardine busca reforzarse con uno de los ídolos mexicanos del futuro

Las Águilas del América están en pleno proceso de renovación luego de haber quedado eliminadas del torneo Apertura 225.

Será para el siguiente semestre cuando el equipo de André Jardine intente regesar  a ser un equipo referente del futbol mexicano y para ello vendrán algunos cambios en la plantilla, lo que implicará contrataciones invernales importantes.

Una de ellas apunta a vestir de amarillo y emplumar a uno de los futbolistas mexicanos juveniles con mayor potencial. Se trata del futbolista de la MLS, Obed Vargas, quien incluso ha sido recurrentemente considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Directivos del América ya habrían sostenido conversaciones con sus contrapartes del Seattle Sounders,  actual equipo de Vargas, al que llegó cuatro años atrás.

Por supuesto que Obed Vargas es el mejor Sub-22 de la MLS

El mediocampista fue elegido por un panel compuesto por staff de la MLS, comentaristas, analistas y cuerpos técnicos de los clubes de la liga.
22. Taha Habroune, Columbus Crew, mediocampista, 19 años
21. Brooklyn Raines, Houston Dynamo, mediocampista, 20 años
20. Darren Yapi, Colorado Rapids, delantero, 20 años
19. Nicolás Romero, Minnesota United, defensa, 21 años
18. Frankie Westfield, Philadelphia Union, defensa, 19 años
17. Ilay Feingold, New England Revolution, defensa, 21 años
16. Julián Fernández, New York City FC, delantero, 21 años
15. Manu Duah, San Diego FC, defensa, 20 años
14. Kevin Kelsy, Portland Timbers, delantero, 21 años
13. Olwethu Makhanya, Philadelphia Union, defensa, 21 años
12. Noah Allen, Inter Miami, defensa, 21 años11. Christopher Brady, Chicago Fire, portero, 21 años
11. Christopher Brady, Chicago Fire, portero, 21 años
10. Zavier Gozo, Real Salt Lake, delantero, 18 años
9. Luca Bombino, San Diego FC, defensa, 19 años
8. Nathan Ordaz, Los Angeles FC, delantero, 21 años
7. Peyton Miller, New England Revolution, defensa, 17 años
6. Quinn Sullivan, Philadelphia Union, mediocampista, 21 años
5. David Martínez, Los Angeles FC, delantero, 19 años
4. Owen Wolff, Austin FC, mediocampista, 20 años
3. Idan Toklomati, Charlotte FC, delantero, 20 años
2. Alex Freeman, Orlando City, defensa, 21 años
1. Obed Vargas, Seattle Sounders, mediocampista, 20 años

Vargas, con nacionalidad mexicana y estadounidense, ha dejado en claro su deseo abierto de jugar con la Selección Mexicana el próximo Mundial. Incluso, ha dejado ver que es del gusto de Javier Aguirre, pero que necesitará de buenas actuaciones para ganarse un lugar en la convocatoria final.

Por ello, la posibilidad de jugar con el América luve perfecta para Obed, pues el formar parte del Ave de daría cercanía, además de desarrollar un buen futbol de cara a l siguiente campeonato mundial.

