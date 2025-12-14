Obed Vargas, la joya juvenil que el América quiere, sí o sí

Héctor Cantú

Las Águilas del América están en pleno proceso de renovación luego de haber quedado eliminadas del torneo Apertura 225.

Será para el siguiente semestre cuando el equipo de André Jardine intente regesar a ser un equipo referente del futbol mexicano y para ello vendrán algunos cambios en la plantilla, lo que implicará contrataciones invernales importantes.

Una de ellas apunta a vestir de amarillo y emplumar a uno de los futbolistas mexicanos juveniles con mayor potencial. Se trata del futbolista de la MLS, Obed Vargas, quien incluso ha sido recurrentemente considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Directivos del América ya habrían sostenido conversaciones con sus contrapartes del Seattle Sounders, actual equipo de Vargas, al que llegó cuatro años atrás.

Por supuesto que Obed Vargas es el mejor Sub-22 de la MLS

Vargas, con nacionalidad mexicana y estadounidense, ha dejado en claro su deseo abierto de jugar con la Selección Mexicana el próximo Mundial. Incluso, ha dejado ver que es del gusto de Javier Aguirre, pero que necesitará de buenas actuaciones para ganarse un lugar en la convocatoria final.

Por ello, la posibilidad de jugar con el América luve perfecta para Obed, pues el formar parte del Ave de daría cercanía, además de desarrollar un buen futbol de cara a l siguiente campeonato mundial.