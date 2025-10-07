Publicación: viernes 17 de octubre de 2025

Obed Vargas interesa al Chelsea

El mexicano apunta a que saldrá de la MLS.

Obed Vargas está por terminar su contrato con Seattle Sounders y ya apunta a Europa.

El mexicano ha llamado la atención del Chelsea, según reporta The Telegraph. Los ‘Blues’ han seguido de cerca al mediocampista y gracias a su destacada participación en el Mundial de Clubes, “el interés ha aumentado”.

Vargas ha disputado 38 partidos en 2025, 26 de la MLS, seis de la Leagues Cup, tres del Mundial de Clubes y tres de la CONCACAF Champions Cup; además ha marcado cuatro goles y dado dos asistencias.

Cuando debutó, en 2022, tenía un valor en el mercado de 175 mil euros, actualmente está tasado en 8 millones y, aunque Vargas es pieza fundamental de Seattle Sounders el club no ha podido retenerlo ya que las aspiraciones del futbolista están en el balompié europeo.

Por supuesto que Obed Vargas es el mejor Sub-22 de la MLS

El mediocampista fue elegido por un panel compuesto por staff de la MLS, comentaristas, analistas y cuerpos técnicos de los clubes de la liga.
22. Taha Habroune, Columbus Crew, mediocampista, 19 años
21. Brooklyn Raines, Houston Dynamo, mediocampista, 20 años
20. Darren Yapi, Colorado Rapids, delantero, 20 años
19. Nicolás Romero, Minnesota United, defensa, 21 años
18. Frankie Westfield, Philadelphia Union, defensa, 19 años
17. Ilay Feingold, New England Revolution, defensa, 21 años
16. Julián Fernández, New York City FC, delantero, 21 años
15. Manu Duah, San Diego FC, defensa, 20 años
14. Kevin Kelsy, Portland Timbers, delantero, 21 años
13. Olwethu Makhanya, Philadelphia Union, defensa, 21 años
12. Noah Allen, Inter Miami, defensa, 21 años11. Christopher Brady, Chicago Fire, portero, 21 años
11. Christopher Brady, Chicago Fire, portero, 21 años
10. Zavier Gozo, Real Salt Lake, delantero, 18 años
9. Luca Bombino, San Diego FC, defensa, 19 años
8. Nathan Ordaz, Los Angeles FC, delantero, 21 años
7. Peyton Miller, New England Revolution, defensa, 17 años
6. Quinn Sullivan, Philadelphia Union, mediocampista, 21 años
5. David Martínez, Los Angeles FC, delantero, 19 años
4. Owen Wolff, Austin FC, mediocampista, 20 años
3. Idan Toklomati, Charlotte FC, delantero, 20 años
2. Alex Freeman, Orlando City, defensa, 21 años
1. Obed Vargas, Seattle Sounders, mediocampista, 20 años

