Obed Vargas interesa al Chelsea

Redacción FOX Deportes

Obed Vargas está por terminar su contrato con Seattle Sounders y ya apunta a Europa.

El mexicano ha llamado la atención del Chelsea, según reporta The Telegraph. Los ‘Blues’ han seguido de cerca al mediocampista y gracias a su destacada participación en el Mundial de Clubes, “el interés ha aumentado”.

Vargas ha disputado 38 partidos en 2025, 26 de la MLS, seis de la Leagues Cup, tres del Mundial de Clubes y tres de la CONCACAF Champions Cup; además ha marcado cuatro goles y dado dos asistencias.

Cuando debutó, en 2022, tenía un valor en el mercado de 175 mil euros, actualmente está tasado en 8 millones y, aunque Vargas es pieza fundamental de Seattle Sounders el club no ha podido retenerlo ya que las aspiraciones del futbolista están en el balompié europeo.