Obed Vargas debe ser el nuevo mexicano que juegue en Europa

Héctor Cantú

El tiempo ha fortalecido la figura de Obed Vargas como uno de los jugadores inamovibles e indispensables de Seattle Sounders.

El jugador mexicano, de a poco ha ido ganando minutos y oportunidades de juego en un equipo que está acostumbrado a ganar títulos, como lo acaba de hacer en la Leagues Cup.

Justamente esa posición ha atrapado las miradas interesadas de algunos visores de Europa que consideran a Obed como uno de los candidatos para migrar a Europa.

Los números registrados hasta el momento en la temporada por Obed le podrían abrir las puertas de la Eredivisie una liga que ha catapultado a otros mexicanos a las cinco ligas más importantes de Europa.

Obed acumula porcentajes llamativos que le abrirían un hueco en la Erevisie, pues promedia 6 balones recuperados por partido, 3 bloqueos de pases rivales cada partido completo y hasta el momento podría ser uno de los tres jugadores con mejor promedio de efectividad en sus pases, solo por detrás de Jordy Clasie y Kenneth Taylor.

Vargas sigue aumentando sus registros positivos, números que lo han convertido en uno de los futbolistas en su posición con mejores cifras como goles marcados, asistencias, y duelos ganados sobre el terreno de juego.

El 2026 promete ser un año de buenas oportunidades para el mexicoamericano, quien ya ha tenido minutos con el Tri y busca una posición para jugar el Mundial del próximo año.