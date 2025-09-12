Héctor Cantú
Obed Vargas debe ser el nuevo mexicano que juegue en Europa
El ahora futbolista de Seattle Sounders levanta la mano para el viejo continente
El tiempo ha fortalecido la figura de Obed Vargas como uno de los jugadores inamovibles e indispensables de Seattle Sounders.
El jugador mexicano, de a poco ha ido ganando minutos y oportunidades de juego en un equipo que está acostumbrado a ganar títulos, como lo acaba de hacer en la Leagues Cup.
Justamente esa posición ha atrapado las miradas interesadas de algunos visores de Europa que consideran a Obed como uno de los candidatos para migrar a Europa.
Los números registrados hasta el momento en la temporada por Obed le podrían abrir las puertas de la Eredivisie una liga que ha catapultado a otros mexicanos a las cinco ligas más importantes de Europa.
Obed acumula porcentajes llamativos que le abrirían un hueco en la Erevisie, pues promedia 6 balones recuperados por partido, 3 bloqueos de pases rivales cada partido completo y hasta el momento podría ser uno de los tres jugadores con mejor promedio de efectividad en sus pases, solo por detrás de Jordy Clasie y Kenneth Taylor.
Vargas sigue aumentando sus registros positivos, números que lo han convertido en uno de los futbolistas en su posición con mejores cifras como goles marcados, asistencias, y duelos ganados sobre el terreno de juego.
El 2026 promete ser un año de buenas oportunidades para el mexicoamericano, quien ya ha tenido minutos con el Tri y busca una posición para jugar el Mundial del próximo año.
