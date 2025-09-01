Obed Vargas, el mexicano que detuvo a la columna vertebral del Inter Miami

Héctor Cantú

Lionel Messi y el Inter Miami no olvidarán pronto el nombre de Obed Vargas, el jugador mexicano que resultó clave en la final de la Leagues Cup donde Seattle Sounders se alzó con el título.

Obed resultó ser una de las piezas clave en el armado del Sounders. Un jugador que logró cerrar con inteligencia y buen futbol los espacios generados por el Inter Miami.

La tenacidad de Obed Vargas (@SoundersFC) para salirse de la marca de Jordi Alba y de Rodrigo De Paul. pic.twitter.com/fiqjSs5GHx — MLS Español (@MLSes) September 1, 2025

Vargas logró ganar 4 duelos ante el equipo rosado y tres intercepciones ante las llegadas del Inter Miami. La confianza recibida por el técnico Brian Schmetzer encuentra lógica en la gran temporada que lleva el mexicano en la MLS.

Tan solo en comparación con el ciclo pasado, Obed tiene mejores registros en goles anotados, tiros al arco rival, tiros de media distancia; casi el triple de oportunidades de gol convertidas uy generación de acciones ofensivas.

Sus números en este ciclo 2025 son incluso mejores que el promedio de la liga que han generado jugadores de su misma posición en otros equipos.

Incluso, Obed acumula más minutos que ningún otro jugador de su posición entre 20 y 28 años de la MLS con más de 2 mil, superando las cifras de Oliver Larraz de Colorado Rapids.

Sus cifras en cuanto a duelos sostenidos le han llevado a ser el número 13 de toda la liga con un promedio de 30 conseguidos.

El crecimiento de Obed Vargas es exponencial y ante el Inter Miami ha vuelto a demostrar que es una joya del futbol mexicano y que, aunque Leo Messi sea su gran referente, tiene los arrestos para contener al gran astro argentino.