Obed Vargas anotó gol en el mismo partido que Lionel Messi

Enrique Gómez

El mediocampista mexicano de 20 años le hizo frente a Lionel Messi y compañía, pero de todas maneras el Seattle Sounders fue derrotado con claridad por el Inter Miami, que parece haber recuperado el paso.

Obed Vargas anotó su tercer gol en esta temporada de la MLS, pero solo sirvió para anular la goleada en favor del equipo rosado, que antes de la media hora de juego ya estaba ganando por tres goles.

Victoria 3-1 del Inter Miami, con todo y gol de Messi.

De acuerdo con la agencia EFE, “Leo marcó un gol y dio una asistencia al español Jordi Alba en la victoria por 3-1 del Inter Miami en casa sobre Seattle Sounders, lo que permitió al equipo de Javier Mascherano dejar atrás las últimas dos derrotas seguidas y retomar la carrera hacia el liderato en la MLS”, además, el equipo se cobró una revancha, por lo que sucedió en la final de la Leagues Cup ante este mismo rival.

Obed Vargas strikes against Miami. 💥



Beautiful through ball from Albert Rusnak starts it and Jordan Morris bags the assist for @SoundersFC. pic.twitter.com/OKAn26O9q2 — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2025

La reacción del equipo de Javier Mascherano fue contundente y con 49 puntos, se pone a ocho del líder de la Conferencia Este el Philadelphia Union, que tiene tres partidos más que el equipo de las ‘Garzas’.

En lo que se refiere a Obed Vargas, el mexicano fue titular y jugó todo el partido. A los 69 minutos, aprovechó la gran internada de su compañero Jordan Morris, quien le mandó una diagonal en medio de las piernas del rival para que el mexicano llegara a rematar y pusiera el balón en la esquina.

De poco sirvió el gol, pues la desventaja ya era muy grande. Por el Inter Miami anotaron Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray. La anotación de la ´Pulga’ fue al 40’, cuando aprovechó un centro raso de Jordi y superó al arquero con un remate de zurda. Fue la anotación número 20 del argentino en esta MLS.

Al final del encuentro, Obed Vargas y Messi intercambiaron algunas palabras amistosas. Cabe recordar que el mediocampista será uno de los jugadores más seguidos del Tri en el Mundial sub-20 que inicia este mes.