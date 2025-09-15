Lionel Messi, a reivindicarse tras ser el gran villano del Inter Miami

Héctor Cantú

El futbol ha querido darle una oportunidad inmediata a Lionel Messi para reivindicarse luego de su fallo clamoroso en el partido anterior, donde el argentino se convirtió en el gran villano del Inter Miami.

Leo tuvo en sus pies la posibilidad de marcar desde el manchón penal, pero su disparo ‘a lo panenka’ terminó en las manos del arquero. A partir de ese momento, el Inter Miami se vino para abajo y terminó goleado por Charlotte FC con un marcador de 3-0.

Tres días después y con un nuevo chip, el Inter Miami se enfrentará a Seattle Sounders, equipo que recientemente le arrebató el títulode la Leagues Cup.

Esta será la segunda ocasión que Leo Messi se enfrente al equipo verde con la firme intención de hacerle gol para recuperar terreno perdido en la lucha por el título de goleo en la temporada 2025.

El Inter Miami tendrá que hacer frente a este encuentro sin algunos de sus futbolistas que se encuentran lesionados, escenario que obliga a Javier Mascherano a mover sus piezas.

Esta será la segunda ocasión en la historia que el Inter Miami y el Seattle Sounders se vean las caras en un partido de temporada regular.

En el choque anterior, el equipo de las Garzas se llevó la victoria por la mínima diferencia en la temporada 2022.