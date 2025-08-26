Sergio Busquets cumple 100 partidos con el Inter Miami

Héctor Cantú

El mediocampista del Inter Miami, Sergio Busquets, vivió una noche inolvidable luego de que el Inter Miami venciera en las semifinales de la Leagues Cup al Orlando City.

Primero, porque el cuadro rosado de la Florida logró su boleto al partido por el título, el mismo que logró en 2023. Después, porque justo, en ese partido, llegó a 100 participación con Las Garzas, un número que le encumbra, desde ya, en la historia del club.

Beating your rival to advance to the @LeaguesCup Final.



What a night for Sergio Busquets on his 100th appearance for @InterMiamiCF 👏 pic.twitter.com/fAm3YgkWmQ — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

La noche no fue sencilla para el exjugador del Barcelona, quien no estuvo alejado de la polémica luego de una falta no sancionada por el cuerpo arbitral que pudo haberse convertido en un tiro penal para el Inter Miami.

Busquets valoró, al finalizar, el trabajo de sus compañeros y aseguró que sea el LA Galaxy o el Seattle Sounder su rival en la final, no séra un duelo sencillo.

El Inter Miami jugará la gran final de la Leagues Cup el próximo domingo ante el Seattle Sounders, ganador del duelo ante el LA Galaxy por marcador de 2-0.

Este será el duelo 101 para ‘Buschi’, quien desde s llegada ha marcad un solo gol y colaborado con 14 asistencias.