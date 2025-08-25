¿Se acerca el retiro para Sergio Busquets?

Héctor Cantú

El futuro de Sergio Busquets es una incógnita total en el Inter Miami que genera preocupación en el equipo conforme se acerca el final de la temporada.

Una vez culmine la participación del equipó de las Garzas en este ciclo, llegará a su final el presente contrato del mediocampista español con el equipo de la MLS sin señales, todavía, de una posible ampliación de contrato.

Por lo pronto, el exjugador del Barcelona se tomó con calma la pregunta sobre su futuro inmediato sin dar pistas lo que sucederá una vez que culmine la presente temporada.

"Por ahora no hay nada oficial ni en la renovación ni en una supuesta retirada. Sé que tengo una edad y que estoy mucho más cerca de acabar mi carrera que de seguirla”, detalló en conferencia de prensa previo al duelo de semifinales de la Leagues Cup.

Busquets aseguró que a sus 37 años lo único que esta claro es que no volverá al futbol español y tampoco al futbol de Europa.

“Cuando salí del Barça ya sabía que no volvería a España ni a Europa”, agregó.

Sobre el rival en turno, Busquets aceptó que la moneda está en el aire, pues Orlando ha demostrado ser un equipo altamente competitivo que tienen las posibilidades de victoria a la mitad para el equipo rosado.