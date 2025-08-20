Héctor Cantú
Se cae acuerdo entre Cruz Azul e Inter Miami por Gonzalo Piovo
Lo que parecía un negocio seguro, ha cambiado de rumbo
Lo que parecía un acuerdo prácticamente sellado entre Cruz Azul y el Inter Miami, en las últimas horas tomó un giro de 180 grados.
Las negociaciones entre ambos clubes por Gonzalo Piovi se habrían estancado en las últimas horas en un movimiento que convenía a ambas instituciones.
Cruz Azul no habría aceptado la oferta económica que hizo el Inter Miami por un mediocampista con números que podrían ayudarle a tener mayor solidez en el medio campo.
Miami tiene poder económico, pero no está dispuesto a pagar sobrevalores y mucho menos dar gusto a la Máquina que habría exigido por un futbolista que tiene en la línea de salida, una cifra que ronda los 7.5 millones de dólares.
Javier Mascherano había confirmado el acercamiento por Piovi por parte del equipo de la Florida, sin embargo, el cuadro de la Liga MX no está dispuesto a mover un ápice la cifra que pide por su futbolista.
