Publicación: miércoles 20 de agosto de 2025

Héctor Cantú

Se cae acuerdo entre Cruz Azul e Inter Miami por Gonzalo Piovo

Lo que parecía un negocio seguro, ha cambiado de rumbo

Lo que parecía un acuerdo prácticamente sellado entre Cruz Azul y el Inter Miami, en las últimas horas tomó un giro de 180 grados.

Las negociaciones entre ambos clubes por Gonzalo Piovi se habrían estancado en las últimas horas en un movimiento que convenía a ambas instituciones.

Cruz Azul no habría aceptado la oferta económica que hizo el Inter Miami por un mediocampista con números que podrían ayudarle a tener mayor solidez en el medio campo.

A reserva de Cruz Azul, Querétaro es el peor club mexicano de la Leagues Cup

Querétaro perdió 1-0 contra el Portland Timbers y sigue sin puntos tras dos patidos de la Leagues Cup.
Cristhian Paredes anotó el único gol del partido al 36'.
Querétaro empezó con 11, pero se quedó con 10 al 45' por la expulsión del número 26 Jonathan Perlaza.
Aun así, el equipo evitó la goleada, a diferencia del 4-1 que se 'comió' del Minnesota United.
Así se vivió este partido por la segunda fecha de la Leagues Cup en el Providence Park de Portland.
Así se vivió este partido por la segunda fecha de la Leagues Cup en el Providence Park de Portland.
Así se vivió este partido por la segunda fecha de la Leagues Cup en el Providence Park de Portland.

Miami tiene poder económico, pero no está dispuesto a pagar sobrevalores y mucho menos dar gusto a la Máquina que habría exigido por un futbolista que tiene en la línea de salida, una cifra que ronda los 7.5 millones de dólares.

Javier Mascherano había confirmado el acercamiento por Piovi por parte del equipo de la Florida, sin embargo, el cuadro de la Liga MX no está dispuesto a mover un ápice la cifra que pide por su futbolista.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS