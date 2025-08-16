Redacción FOX Deportes
Cruz Azul, de la humillación en la Leagues Cup, a subliderato de la Liga MX
Con todo y gol del 'Toro' Fernández, La Máquina hiló su tercer triunfo ante Santos
El jugador que esta semana fue rescatado la lista de transferibles le dio el triunfo a Cruz Azul. Gabriel Fernández anotó en la recta final del encuentro y catapultó a La Máquina en este Apertura 2025.
Con tres victorias consecutivas y un subliderato ganado a pulso, casi se nos olvida la derrota 7-0 que sufrió en la Leagues Cup. El equipo 'celeste' sigue creciendo en la Liga MX de la mano de Nicolás Larcamón.
Victoria 3-2 del Cruz Azul contra Santos Laguna, que, tras adelantarse en el marcador, soñaba con vencer a otro equipo ‘grande’, luego de pegarle a Chivas en el duelo de la semana pasada.
Los ‘Guerreros’ dieron pelea y parecía que salían con la suya en la Ciudad de México a pesar de la expulsión de Ramiro Sordo a los 40 minutos, pero los últimos minutos son los más difíciles de aguantar.
Con goles de Carlos Rodríguez (16’), Ignacio Rivero (34’) y el ‘Toro’ Fernández (lanzándose de rodillas al 82’), quien fue devuelto traído de vuelta ante la imposibilidad de traer otro atacante, Cruz Azul conquistó su tercer triunfo.
Gracias a sus 11 puntos y un ataque que ha convertido 12 goles en cinco fechas, el equipo de Larcamón es sublíder en la Liga MX; nada mal para alguien que perdió 7-0 ante Seattle Sounders el 31 de julio.
