¿Quiénes fueron los peores equipos de la Leagues Cup 2025?

Enrique Gómez

Solo cuatro equipos terminaron sin puntos en la Leagues Cup; tres son de la Liga MX y dos pertenecen a Grupo Orlegi. De hecho, Santos ‘salvó’ a su todavía hermano Atlas de la humillación del último lugar.

¿Coincidencia? Llama la atención que los dos equipos que pertenecen al mismo grupo hayan terminado en el fondo de la tabla de posiciones, sobre todo considerando que había 36 clubes participantes entre ambas ligas.

Aunque quizá sea solo una consecuencia de la falta de inversión en los últimos años.

Así los últimos lugares de la tabla general de la Leagues Cup:

· 30. Montreal, 2 puntos (-2 goles)

· 31. Rayados, 2 puntos (-3 goles)

· 32. León, 1 punto (-3 goles)

· 33. Querétaro, 0 puntos (-5 goles)

· 34. Houston, 0 puntos (-6 goles)

· 35. Atlas, 0 puntos (-6 goles)

· 36. Santos, 0 puntos (-6 goles)

Todo indicaba que con la goleada 4-1 sufrida ante Atalnta United, Atlas quedaría último de la tabla, pero no contaba con que su hermano Santos (ambos aún pertenecen a Grupo Orlegi), perdería 4-0 contra el Galaxy y aunque los dos terminaron con la misma diferencia de goles, se activó el tercer criterio de desempate (goles a favor) mandó a los ‘Guerreros’ quedaron al fondo con sus dos anotaciones a favor.

Terminar con -6 goles en un torneo que solo consta de tres partidos es un total desastre, pero en ese sentido, el peor equipo fue Cruz Azul, pues finalizó la Leagues Cup con 10 anotaciones recibidas y diferencia de -7.

Para hacer más grande el escándalo, Santos arrastra cinco derrotas consecutivas y Atlas, cuatro.

¿Alguno de estos equipos tiene futuro en la Liga MX? Previo a la Jornada 4, Atlas marcha en noveno lugar con cuatro puntos, mientras que Santos es 11° con tres puntos.