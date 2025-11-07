¿Quién es Obed Vargas y por qué está en la Selección Mexicana?

Enrique Gómez

Si con los jugadores ‘de siempre’ la Selección Mexicana sigue sin dar garantías, es momento de buscar nuevos futbolistas y por lo pronto, el Tri tiene una buena apuesta con Obed Vargas.

La convocatoria del mediocampista defensivo mexicoamericano es una de las felices sorpresas en la lista de Javier Aguirre para los partidos amistosos del 15 y 18 de noviembre contra Uruguay y Paraguay, pues es parte de los ‘nuevos’ jugadores que han despuntado en los últimos meses para ofrecer otras sensaciones para el equipo ‘azteca’, que sigue generando muchas dudas de cara al Mundial de 2026.

Con 5 americanistas y 6 europeos, México enfrentará a Uruguay y Paraguay 'Hormiga' González y Obed Vargas, las felices sorpresas en la lista de Javier Aguirre

Pero ¿quién es Obed Vargas y por qué genera tanta expectativa?

· Jugador seleccionable por México, nacido hace 20 años en Alaska

· Milita en el Seattle Sounders, club protagónico del futbol estadunidense

· Número 1 en la lista de mejores jugadores sub-22 de la MLS

· 4 goles en la temporada, dos de ellos en estos playoffs

· 40 partidos disputados en el año, para más de 3,500 minutos

· Tiene definida su intención de jugar por la Selección Mexicana

Obed viene de anotar un doblete en el segundo partido por la primera ronda de los playoffs, mismo con el que su equipo desbloqueó un tercer encuentro en esta eliminatoria por un lugar en las semifinales de la Conferencia Este. Gran anécdota considerando que el jugador tiene un rol de pivote defensivo.

Bien ganado su llamado para una Selección Mexicana que “sigue buscando jugadores”, según admitió el mismo Javier Aguirre tras la pasada Fecha FIFA, donde cosechó una derrota por goleada ante Colombia y un empate frente a Ecuador. El Tri pretende un mejor presente y un futuro que en verdad prometa, por lo que un joven jugador que empiece a destacar justo ahora es lo que el equipo necesita.

¿Aprovecharán su oportunidad futbolistas como Vargas o Armando González en la próxima Fecha FIFA?