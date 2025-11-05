Publicación: jueves 6 de noviembre de 2025

Enrique Gómez

Un capo, una 'Hormiga' y un debutante, por el título de goleo de la Liga MX

El Apertura 2025 tendrá un campeón de goleo muy especial, pero ¿quién tiene más chances?

¿Un tricampeón de goleo? Eso está a punto de conseguir Paulinho.

¿El octavo campeón de goleo mexicano en el Siglo XXI? Armando González está muy cerca de hacerlo.

¿Campeón de goleo en su primer torneo dentro del futbol mexicano? Joao Pedro busca dar la sorpresa.

De hecho, podrían ser las tres situaciones a la vez si la carrera del Apertura 2025 termina como está.

Paulinho, González y el brasileño recién llegado tienen los mismos 11 goles de cara a la Jornada 17 (y última) de la fase regular del torneo, por lo que cualquier de ellos podría terminar como un campeón de goleo muy especial, pues cada uno escribirá una historia muy particular.

El atacante portugués del Toluca ganó el título de goleo del año pasado (junto con Uros Durdevic y José Zúñiga) y también se proclamó como el máximo romperredes del Apertura 2024. Por lo que, si logra uno más, se convertirá en el primer tricampeón de goleo de la Liga MX desde Christian Benítez en 2013.

Pero el favorito de muchos es la ‘Hormiga’ González, quien busca convertirse en el primer campeón de goleo sub-23 desde ‘Chicharito’ Hernández en el Bicentenario 2010. Además, que un joven futbolista ‘azteca’ consiga este hito a seis meses de la Copa del Mundo sería la mejor noticia para el Tri.

En lo que respecta a Joao Pedro, vaya que tiene mérito ser el líder de goleo en su primer torneo en el futbol mexicano, más considerando que el Atlético de San Luis no ha tenido un buen rendimiento; de hecho, su posible clasificación al play-in del Apertura 2025 ya se encuentra en el terreno del milagro.

¿Armando González, el octavo campeón de goleo mexicano del Siglo XXI?

Jared Borgetti (Santos), Verano 2001: 13 goles
Omar Bravo (Chivas), Clausura 2007: 11 goles
Javier Hernández (Chivas), Bicentenario 2010: 10 goles
Ángel Reyna (América), Clausura 2011: 13 goles
Alan Pulido (Chivas), Apertura 2019: 12 goles
Henry Martín (América), Clausura 2023: 14 goles
Uriel Antuna (Cruz Azul), Clausura 2024: 8 goles
¿Armando González? El delantero de Chivas tiene 10 goles en este AP2025, uno menos que Paulinho.

¿Quién terminará con más goles al final de la fase regular? Así los compromisos de los aspirantes:

·       El Toluca de Paulinho enfrenta al América, en ‘reedición’ de la última final

·       Las Chivas de la ‘Hormiga’ cierran contra Rayados, exlíder del Apertura 2025

·       El ‘Atleti’ de Joao Pedro tiene el reto más difícil: visita a los Tigres de la UANL

Lo único seguro es que el futbol mexicano tendrá un campeón de goleo muy especial… o quizá tres.

¿Qué se juega tu equipo en la última fecha de la Liga MX?

1. Cruz Azul: La defensa del liderato final del Apertura 2025.
2. Toluca: Recuperar el primer lugar, que ostentó hasta la penúltima jornada.
3. América: Cobrar revancha del Toluca y aspirar a quedarse con el liderato.
4. Tigres: Sueña con su primer liderato desde el Clausura 2015.
5. Rayados: Mejorar su posición en la tabla para tener un rival más ‘a modo’ en cuartos.
6. Chivas: Asegurar su sitio entre los 6 primeros que avanzan directo a cuartos de final.
7. Juárez: Si no puede colarse en el top-6, al menos quedar en el play-in A.
8. Pachuca: Posicionarse en el play-in A.
9. Tijuana: ‘Robar’ un lugar en el play-in A, ese que clasifica a cuartos de final con una victoria.
10. Pumas: Aferrarse al último lugar que concede un lugar al play-in B.
11. Santos: Desbancar al 10°y clasificar al play-in de la Liga MX.
12. Atlas: ‘Robar’ un lugar en el play-in y salvar el torneo tras perder el clásico tapatío.
13. Querétaro: Una combinación de resultados que lo mande al play-in.
14. Atlético de San Luis: Una victoria para buscar el milagro del play-in.
15. Necaxa: Una tercera victoria consecutiva que le dé fe al proyecto de Fernando Gago.
16. Mazatlán: Alejarse del último lugar en la tabla de cociente.
17. León: Que la afición despida a James Rodríguez con su primera victoria en 9 partidos.
18. Puebla: Cerrar el torneo al menos con una decena de puntos.

