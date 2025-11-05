Un capo, una 'Hormiga' y un debutante, por el título de goleo de la Liga MX

Enrique Gómez

¿Un tricampeón de goleo? Eso está a punto de conseguir Paulinho.

¿El octavo campeón de goleo mexicano en el Siglo XXI? Armando González está muy cerca de hacerlo.

¿Campeón de goleo en su primer torneo dentro del futbol mexicano? Joao Pedro busca dar la sorpresa.

De hecho, podrían ser las tres situaciones a la vez si la carrera del Apertura 2025 termina como está.

Paulinho, González y el brasileño recién llegado tienen los mismos 11 goles de cara a la Jornada 17 (y última) de la fase regular del torneo, por lo que cualquier de ellos podría terminar como un campeón de goleo muy especial, pues cada uno escribirá una historia muy particular.

La batalla por la cima del #LíderDeGoleo está... 🤌🤌



¿Quién será el gran campeón? 👑



El atacante portugués del Toluca ganó el título de goleo del año pasado (junto con Uros Durdevic y José Zúñiga) y también se proclamó como el máximo romperredes del Apertura 2024. Por lo que, si logra uno más, se convertirá en el primer tricampeón de goleo de la Liga MX desde Christian Benítez en 2013.

Pero el favorito de muchos es la ‘Hormiga’ González, quien busca convertirse en el primer campeón de goleo sub-23 desde ‘Chicharito’ Hernández en el Bicentenario 2010. Además, que un joven futbolista ‘azteca’ consiga este hito a seis meses de la Copa del Mundo sería la mejor noticia para el Tri.

En lo que respecta a Joao Pedro, vaya que tiene mérito ser el líder de goleo en su primer torneo en el futbol mexicano, más considerando que el Atlético de San Luis no ha tenido un buen rendimiento; de hecho, su posible clasificación al play-in del Apertura 2025 ya se encuentra en el terreno del milagro.

¿Armando González, el octavo campeón de goleo mexicano del Siglo XXI?

¿Quién terminará con más goles al final de la fase regular? Así los compromisos de los aspirantes:

· El Toluca de Paulinho enfrenta al América, en ‘reedición’ de la última final

· Las Chivas de la ‘Hormiga’ cierran contra Rayados, exlíder del Apertura 2025

· El ‘Atleti’ de Joao Pedro tiene el reto más difícil: visita a los Tigres de la UANL

Lo único seguro es que el futbol mexicano tendrá un campeón de goleo muy especial… o quizá tres.