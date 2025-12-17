Obed Vargas, el mexicano que se consagró en el 2025

Héctor Cantú

El 2025 se ha convertido en el año de consagración de Obed Vargas, una de las joyas juveniles del futbol mexicano que está llamado a estar en el Mundial 2026.

Vargas, quien ya ha sido sondeado por varios equipos del futbol mexicano como el América y Chivas, fue considerado el mejor juvenil de la temporada, un resultado que le deja bien parado y con un futuro prometedor dentro de la MLS y más allá de los Estados Unidos.

Los números reflejan un crecimiento futbolístico de Obed, quien subió en un 38 por ciento sus accones ofensivas y disparos al arco con respecto de la temporada anterior. Lo mismo sucedió con as acciones de peligro generadas y convertidas para la causa del Sounders.

Aunque incrementó el promedio de balones perdidos por encuentro, la realidad es que en este nuevo ciclo que culminó con el título del Inter Miami, Obed Vargas consiguió tener mucho más presencia ofensiva y su dinamismo como generador de futbol.

El contrato de Obed culmina en este invierno y no sería extraño que se le viera en alguna otra latitud, principalmente en el futbol mexicano donde sigue siendo uno de los objetos del deseo de este mercado invernal.

Obed Vargas pelea también para mantenerse en la Selección Mexicana de cara al Mundial. En el 2025, fue considerado por los combinados mexicanos con límite de edad y dos encuentros con el equipo mayor.