Con todo y sufrimiento, Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey

Hiram Marín

Cinco años después, la Real Sociedad de San Sebastián volvió a levantar la Copa del Rey, pero a diferencia de 2021, el cuarto título de este tipo en su historia fue con gran presencia de sus aficionados. No eran favoritos pero gracias a un penal agónico de Pablo Marín, vencieron 4-3 en penales al Atlético de Madrid, luego de un intenso 2-2 en tiempo regular.

El canterano Marín, más el portero Unai Marrero, quien le detuvo sus respectivos tiros a Alexander Sorloth y a Julián Álvarez, merecen mención honorífica en la coronación de los 'Txuri-Urdin', que nunca perdieron la fe y lucharon aún con las circunstancias en contra.

El hambre por ganar apareció desde el primer tiempo por parte de la Real Sociedad, apenas al primer minuto de juego vino el gol de Ander Barrenetxea con el que se abría el marcador y aunque el empate por parte de Ademola Lookman vendría rápido al 18'. El penal de Mikel Oyarzabal ponía a soñar a los vascos al terminar la primera mitad.

Fueron casi 45 minutos del segundo tiempo en los que parecía que la Real se coronaría anticipadamente, pero apareció Julián Álvarez para encender a la afición 'colchonera' y darle al partido un nuevo rumbo.

En los tiempos extra hubo oportunidades para ambos, pero fueron las defensas las que se impusieron. Los penales eran una realidad, llegó el show de Marrero en la portería, merecidamente ganó el MVP del partido y la tarde se pintó de albiazul.

El equipo de Diego Simeone, que había gozado entre semana en la Champions League, este sábado sufrió.