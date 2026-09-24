Portazo del Barcelona a Julián Álvarez: "es pasado"

Héctor Cantú

El fichaje de Julián Álvarez con el Barcelona es cosa del pasado y el equipo no busca escarbar en esos episodios que han quedado enterrados.

Así lo dijo el Presidente deportivo del Club, Deco, quien fue enfático en asegurar que el fichaje de Álvarez es cosa del pasado y ahora el club mira hacia adelante.

“Julián es pasado y tenemos que mirar hacia adelante. La cosa no ha sido posible, hicimos una oferta. El club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros hemos tenido que buscar otras soluciones”, detalló Deco para el diario As.

Julián Álvarez la pasó mal en su regreso a 'casa'

Deco también se refirió al fichaje de Gabriel Jesus, quien ha encajado a la perfección en el esquema de Hansi Flick y vive un momento fantástico con el equipo culé.

“A veces, cuando cambias, nueva motivación, nuevo club, nuevos compañeros, así que esto es algo importante para Gabriel, y estamos felices de tenerlo”, sentenció.

El Barcelona, que no cuenta con un 9 natural, sigue buscando quien ocupe esa posición que dejó libre Robert Lewandowski, quien hoy milita en el Chicago Fire de la MLS.

Por ahora parece que el Barcelona ha dado vuelta a la página con Julián Álvarez y que no hará ma´s esfuerzo, en invierno ni en verano próximos, para llevarlo a la Ciudad Condal.