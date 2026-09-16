Julián Álvarez, en seria duda para el Derbi ante el Real Madrid

Héctor Cantú

Atlético de Madrid no ha confirmado la presencia de Julián Álvarez en el partido del próximo fin de semana donde se medirán al Real Madrid.

Julián no vio minutos en la goleada del equipo ‘Colchonero’ ante el Osasuna y es probable que también quede fuera de la convocatoria para El Derbi por problemas físicos.

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“Si va a estar o no (en el derbi) va a depender mucho de ese cuádriceps y sus sensaciones, porque, al final, sabemos qué es una sobrecarga. Él está entrenando, preparándose y dedicando mucho tiempo a preparar el partido, lo digo porque lo sé, y tiene especial ilusión para jugarlo”, detalló Mateu Alemany, director de Futbol Profesional del Atlético de Madrid.

En la misma participación, el directivo del equipo rojiblanco ha zanjado el problema suscitado en el mercado pasado con el propio Julián, quien aseguró está al 100 por ciento comprometido con el equipo rojiblanco.

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“Al final, ha pasado lo que ha pasado, ha vuelto, estuvo muy bien en Anfield (contra el Liverpool) y nos va a dar mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros y esa parte está clara”, añadió.

Julián Álvarez apenas ha visto actividad en dos partidos en la presente temporada. Ante el Villarreal apenas jugó 24 minutos y 31ante el Athletic Club.