Gilberto Mora, entre los 10 'bendecidos' de Lionel Messi

Redacción FOX Deportes

El futbolista mexicano Gilberto Mora fue incluido entre las 10 grandes promesas del futbol mundial de Lionel Messi.

La iniciativa, denominada ‘Messi +10’, reúne a jóvenes talentos del futbol femenil y varonil bajo el respaldo de la marca deportiva que patrocina al jugador del Inter Miami.

Entre los elegidos destaca el futbolista de la Selección Mexicana y de Xolos de Tijuana, quien ha despertado el interés de varios clubes europeos. Su futuro se definirá una vez que cumpla la mayoría de edad.

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En la lista también aparece el argentino Tomás Aranda, de Boca Juniors. A sus 19 años, el futbolista ha comenzado a ganar protagonismo en el primer equipo, donde ha sumado minutos como titular.

“Los sueños están para cumplirse. Más que agradecido con la vida por poder usar tus botines y mucho más aún, por ser de los elegidos por vos. ¡Muchas gracias, capitán!”, escribió Aranda en sus redes sociales.

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Otro de los futbolistas incluidos es el turco-alemán Can Uzun, quien juega en el Eintracht Frankfurt y se consolida como una de las figuras de la selección turca a pesar de que ha sido tentado por Alemania por defender la camiseta de la Mannschaft.

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La lista también incluye a Zavier Gozo (Estados Unidos), Chloe Sarwie (Inglaterra), Max Dowman (Inglaterra), Kees Smit (Países Bajos), Giovanna Waksman (Brasil), Lotta Wrede (Alemania) y Jesús Rodríguez (España).