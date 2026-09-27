Lionel Messi vuelve a marcar, pero el Inter Miami sigue sin ganar

Héctor Cantú

Inter Miami volvió a vivir una noche complicada luego de caer ante Columbus Crew en el último partido de las ‘Garzas’ antes de la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina.

Columbus Crew se adelantó en el marcador con un penal ejecutado por Josef Martínez a los 28 minutos.

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Cinco minutos después, Lionel Messi igualó el encuentro para mantener su racha goleadora en la MLS y consolidarse como el máximo artillero de la liga estadounidense.

Sin embargo, Inter Miami terminó quedándose con las manos vacías en la recta final del encuentro.

How did this not go in?!? ?



Anass Zaroury with a near-worldie for the @ColumbusCrew. pic.twitter.com/ioxwPzQsth — Major League Soccer (@MLS) September 28, 2026

Santiago Morales fue expulsado en los últimos minutos, una situación que dejó al conjunto de Florida en inferioridad numérica.

Jamal Thiaré aprovechó el escenario para marcar el gol de la victoria de Columbus Crew y sentenciar una nueva derrota para las ‘Garzas’.

Con este resultado, Inter Miami llegó a cinco partidos consecutivos sin victoria en la MLS y se mantuvo en el tercer lugar de la Conferencia Este.