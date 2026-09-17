Publicación: jueves 17 de septiembre de 2026

Héctor Cantú

Lionel Messi hace historia y deja a Cruz Azul sin la copa

Las Garzas se consagran en la Campeones Cup

El Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, se consagró como equipo reinante de la Campeones Cup tras vencer a un Cruz Azul de poca pegada por 2-0.

La ‘Máquina’ estuvo muy alejada de su mejor versión futbolística y terminó pagando cara su visita al NU Stadium, casa de las ‘Garzas’.

La pegada de las ‘Garzas’ llegó muy pronto con un cabezazo de Lionel Messi, quien marcó su gol 100 con el equipo de la Florida.

Cruz Azul no tuvo capacidad de reinvención. Ni siquiera el ingreso de jugadores distintos ayudó a tener nuevas ideas ofensivas que les permitieran encontrar el gol del empate.

Con el equipo mexicano lanzado al frente, Inter Miami sabía que era cuestión de tiempo para encontrar el gol que liquidara a la ‘Máquina’.

El gol llegó con un tiro de esquina por el costado izquierdo. Casemiro se levantó por los aires y, sin marcación, envió la pelota al fondo de las redes.

Dos goles fueron lapidarios para el equipo mexicano, que terminó atascado en intentos que no prosperaron más allá de tres cuartos de cancha.

Inter Miami ha conseguido así el cuarto título de su historia, el segundo a nivel internacional luego de haber conquistado la Leagues Cup en 2023.

Para Cruz Azul sigue la mala racha ante Inter Miami, equipo que le ha ganado los dos enfrentamientos donde se han visto las caras. En ambos, Lionel Messi se hizo presente en el marcador.

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