Lionel Messi hace historia y deja a Cruz Azul sin la copa

Héctor Cantú

El Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, se consagró como equipo reinante de la Campeones Cup tras vencer a un Cruz Azul de poca pegada por 2-0.

La ‘Máquina’ estuvo muy alejada de su mejor versión futbolística y terminó pagando cara su visita al NU Stadium, casa de las ‘Garzas’.

La pegada de las ‘Garzas’ llegó muy pronto con un cabezazo de Lionel Messi, quien marcó su gol 100 con el equipo de la Florida.

Cruz Azul no tuvo capacidad de reinvención. Ni siquiera el ingreso de jugadores distintos ayudó a tener nuevas ideas ofensivas que les permitieran encontrar el gol del empate.

MESSI HEADS IT IN! ?



Leo's 100th career goal for @InterMiamiCF opens the scoring against Cruz Azul in @CampeonesCup. pic.twitter.com/M1cI6nOIhC — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

Con el equipo mexicano lanzado al frente, Inter Miami sabía que era cuestión de tiempo para encontrar el gol que liquidara a la ‘Máquina’.

El gol llegó con un tiro de esquina por el costado izquierdo. Casemiro se levantó por los aires y, sin marcación, envió la pelota al fondo de las redes.

Dos goles fueron lapidarios para el equipo mexicano, que terminó atascado en intentos que no prosperaron más allá de tres cuartos de cancha.

Case in the air. You know the rest. ?‍? pic.twitter.com/onTlmHTmVN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026

Inter Miami ha conseguido así el cuarto título de su historia, el segundo a nivel internacional luego de haber conquistado la Leagues Cup en 2023.

Para Cruz Azul sigue la mala racha ante Inter Miami, equipo que le ha ganado los dos enfrentamientos donde se han visto las caras. En ambos, Lionel Messi se hizo presente en el marcador.