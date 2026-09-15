El Inter Miami valora, y mucho, la Campeones Cup ante Cruz Azul

EFE

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, le dio valor a la Campeones Cup, un título que se disputarán ante el Cruz Azul y recalcó que es "un trofeo muy importante" que ambos equipos merecen disputar.

"Lo afrontamos como una final, es un trofeo muy importante. Lo merecemos porque ganamos la MLS el año pasado y Cruz Azul hizo lo propio en México. Los dos equipos lo vamos a afrontar así", dijo el ariete en la rueda de prensa previa al partido.

El choque tendrá lugar el miércoles en el Nu Stadium de Miami a partir de las 20:00 hora local. El Inter Miami llega como vigente campeón de la MLS, mientras que Cruz Azul venció al Toluca en el último Campeón de Campeones para ganarse su plaza en la final.

Sobre el rival, Suárez destacó a Cruz Azul como un equipo que "viene peleando en las finales" y alabó su poderío defensivo, por lo que anticipó "un lindo espectáculo".

El partido marcará el debut en el banquillo del Inter Miami de Cristian 'Kily' González, que dirigió este martes su primer entrenamiento, y llega para cambiar una dinámica muy negativa de 'Las Garzas'.

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"Viene muy entusiasmado y con mucha adrenalina, ganas y energía positiva; eso nos ayuda mucho. Hoy lo transmitió y nos llegó. Te dan ganas de jugar ya la final", resaltó el uruguayo sobre el nuevo esratega.

Suárez también entró a valorar la crisis de resultados que atraviesa el club desde el parón por el Mundial, con cuatro victorias de trece posibles, y salió en defensa del ya exentrenador Guillermo Hoyos.

"Nosotros dentro de la cancha tenemos que corregir los errores, no solo el entrenador", dijo, antes de lamentar haber perdido muchos puntos de forma inmerecida.

La Campeones Cup ofrece al equipo de Miami la oportunidad de levantar el primer título de la temporada, tras quedar eliminado en octavos de la Copa de Campeones de la CONCACAF y en la primera fase de la Leagues Cup.

Será la primera participación del Inter Miami en este torneo, mientras que la segunda del Cruz Azul, que cayó en 2021 frente al Columbus Crew.