Cruz Azul vivió una auténtica pesadilla previo a la final ante el Inter Miami

Héctor Cantú

Cruz Azul vive una pesadilla logística antes de enfrentarse al Inter Miami en la Campeones Cup, torneo que enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX.

La ‘Máquina’ tenía todo listo para viajar a Miami, Florida, sede del partido por el título. Sin embargo, el avión que habría sido dispuesto por la MLS para trasladar al equipo mexicano no contaba con las especificaciones necesarias, según se contó en Cuadro Titular.

¿QUÉ FALLÓ CON CRUZ AZUL?



¿POR QUÉ NO PUDO VIAJAR A ESTADOS UNIDOS? pic.twitter.com/tCchTsVN97 — FOX (@somos_FOX) September 15, 2026

El equipo no pudo viajar la mañana del 14 de septiembre como estaba previsto. Horas después, el club decidió que parte de su personal realizara el traslado por adelantado, mientras los jugadores pasaron la noche en un hotel cercano al aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).

Si todo sale bien, los futbolistas viajarán este martes15 de septiembre por la tarde con el tiempo limitado para llegar a la sede del partido que se disputará el próximo miércoles 16.

Cruz Azul también habría solicitado a la MLS considerar la reprogramación del encuentro debido a los incovenientes que ya les colocan en ua posición de desventaja, pues su rival, el Inter Miami, ya podido entrenar sin contratiempos esta mañana.

Christian Ebere fue el único futbolista del plantel que llegó por separado a Miami, donde esperaba reunirse con sus compañeros.