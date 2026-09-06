Cruz Azul volvió a ganar y le 'arrebató el dulce' a Santos

Hiram Marín

Santos Laguna ya se saboreaba un punto que era de oro en el Estadio Banorte ante Cruz Azul. Pero si hay un equipo al que no se puede subestimar es precisamente a la Máquina y menos en los últimos minutos. José Paradela apareció al 89' y puso el 1-0 definitivo.

El conjunto lagunero sigue hundido en una de las peores crisis de resultados de su historia y realmente parecía que las cosas mejoraban. Incluso podría decirse que los 'Guerreros' merecían más, pero en el futbol no se gana por decisión.

LOS TRES PUNTOS SE QUEDAN EN CASA ?‍? pic.twitter.com/stPMveW3bv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 7, 2026

Cruz Azul fue de menos a más. En el primer tiempo las oportunidades no fueron tantas, caso contrario a Santos, que tuvo varias pero no las aprovechó y cuando ya quería hacerlo, los celestes se apoderaron del esférico.

Los cambios en el segundo tiempo por parte de Joel Huiqui fueron el detonante. Ingresaron Erik Lira y José Paradela y fue precisamente el argentino quien aprovechó un error del guardameta Carlos Acevedo para ponerle números a la casa.

Con esta victoria, el equipo cementero llega a 15 puntos y se mantiene en ascenso después de un inicio un tanto incierto, mientras que el equipo de Renato Paiva sigue en el fondo con un punto y solo arriba de los Bravos de Juárez.