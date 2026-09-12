Cruz Azul y América, rankeando su candidatura al título a medio torneo

Enrique Gómez

Como si no fuera suficientemente emocionante un clásico joven justo a medio Apertura 2026, esta vez lo protagonizan el campeón reinante de la Liga MX y el líder actual del torneo.

Además, el duelo será en el Estadio Banorte, la casa del América, solo que esta vez el local administrativo será el Cruz Azul. Se espera una gran entrada en este inmueble tres veces mundialista.

Las Águilas anunciaron dos refuerzos en los últimos días del mercado y es favorito contra un Cruz Azul que práticamente no se reforzó después de haber conquistador su decimo campeonato.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la Jornada 8 de la Liga MX: