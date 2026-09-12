Sobre la hora, América anuncia a Santiago Bueno como refuerzo

Redacción FOX Deportes

Justo en el cierre del mercado de fichajes, el América anunció la llegada del uruguayo Santiago Bueno, quinto refuerzo para el Apertura 2026.

"Bienvenido a las Águilas Santiago Bueno, quien llega cedido al equipo", publicó el América en sus redes sociales para hacer oficial la contratación del defensivo de 27 años, quien proviene del Wolverhampton de Inglaterra.

El nacido en Montevideo debutó con el Peñarol en 2016 y después pasó al Barcelona B de la liga española, del que luego fue cedido al Peralada. Jugó para el Girona entre 2019 y 2023, año en el que llegó a los 'Wolves'.

Bueno compartió algunos partidos con Raúl Jiménez (ídolo de la cantera americanista) en el Wolverhampton y de acuerdo con la Agencia EFE, "es un elemento que puede ser utilizado en la zaga central, en la que se distingue por su fortaleza y buen juego aéreo, ya que mide 1.90 metros de estatura", además "también puede ser utilizado en el centro del campo como apoyo en la recuperación de la pelota".

El uruguayo llega como sustituto directo de su compatriota Sebastián Cáceres, quien hace unas semanas fue vendido al Celta de la liga española, después de militar por más de seis años en el equipo más ganador de México.

Se trata del sexto refuerzo del equipo de Guillermo Almada, que pese al fichaje caído de Iván Tona, previamente anunció a Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo, Óscar Perea y Miguel Borja

De cara al clásico joven contra Cruz Azul, el América es líder de la Liga MX con 16 puntos, con todo y que tiene un partido menos que la mayoría.