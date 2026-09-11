Es oficial, América es el club que menos afición mete al Estadio Azteca

Enrique Gómez

Es cierto que el Estadio Banorte es la casa del América, que se le renta al Cruz Azul y al Atlante, pero también es oficial que las Águilas son las que menos afición han metido a este inmueble.

Y para sorpresa de todos, el club con mejor promedio de asistencia en el estadio tres veces mundialista es el Atlante, que regresó a Primera División para este torneo y el cual abandonó la Ciudad de México en 2007, en parte, por sus bajas entradas.

De cara al clásico joven del Apertura 2026, donde el Cruz Azul será local administrativo en la casa del América, esta es la asistencia de los tres equipos que comparten estadio:

1. Atlante

· 93 mil en 3 partidos

· 31 mil espectadores en promedio

2. Cruz Azul

· 117 mil en 4 partidos

· 29 mil espectadores en promedio

3. América

· 86 mil en 3 partidos

· 28 mil especadores en promedio

Fuente: Ligamx.net

¿América y Cruz Azul son los clubes con más trofeos vigentes?

Es verdad que La Máquina fue el primero de estos clubes que superó la franja de los 100 mil aficionados, pero se espera que los otros también lo logren cuando registren cuatro partidos como local. Por ahora, el equipo ‘celeste’ es quien ha jugado más partidos en este inmueble, pues el América tuvo que posponer su Partido por la Jornada 7 ante Tijuana por la Leagues Cup.

La diferencia se hará mucho mayor este fin de semana y seguramente, el Cruz Azul también encabezará el rubro en promedio de asistencia, pues se espera que el ‘Estadio Azteca’ tenga su mejor entrada del torneo cuando se dispute el duelo entre el campeón defensor y el ‘más grande’.

Pero ahora, justo antes de llegar a medio torneo y con cifras oficiales de la Liga MX, es oficial que América es quien menos gente ha metido al Estadio Banorte, algo muy inesperado para el club que se jacta de ser el más popular de México y que además es líder del Apertura 2026.