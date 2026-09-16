¿Quién es 'Kily' González, el nuevo técnico del Inter Miami?

Héctor Cantú

Inter Miami enfrentará a Cruz Azul por el título de la Campeones Cup con un nuevo entrenador en el banquillo.

Se trata del argentino Cristian ‘Kily’ González, quien fue nombrado técnico de las ‘Garzas’ para lo que resta de la temporada.

González se incorpora al club de la MLS para afrontar su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina, después de haber dirigido a Rosario Central, Unión y Platense.

Listo para trabajar. ??? Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



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Hasta el momento, el ‘Kily’ ha dirigido 160 partidos en el futbol argentino, con saldo de 52 victorias, 46 empates y 62 derrotas.

Como jugador, Cristian González participó en el Mundial 2002 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004. Cuatro años después, Lionel Messi también subiría a lo más alto del podio con 'La Albiceleste'.

Durante su carrera como futbolista, González defendió las camisetas de Rosario Central, Boca Juniors, Real Zaragoza, Valencia, Inter de Milán y San Lorenzo.