Lionel Messi está de regreso con el Inter Miami tras perder la final del Mundial

Héctor Cantú

El capitán argentino de la MLS, Lionel Messi ha regresado a los trabajos con el Inter Miami luego de finalizar el Mundial 2026.

Leo, quien no pudo refrendar el título Mundial en esta edición de la Copa del Mundo, regresó 10 días después de haber jugado la final y tras haber pasado unos días de descanso en Argentina.

POV: Morning greetings with the squad 😁☀️ pic.twitter.com/1ZAodv1BW4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

Los cuestionamientos sobre Messi crecen debido a que su regreso al Inter Miami se da justo unas horas antes de que se juegue el MLS All-Star Game, partido en el que por tercera ocasión se quedó fuera de la convocatoria de último momento.

The arrivals hit different today 👋💗 pic.twitter.com/RofdUJE2kf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

También reportó a los entrenamientos el delantero mexicano Germán Berterame, quien sufrió una dura lesión le fin de semana pasado, que lo obligó a pasar la noche en un hospital.

Inter Miami enfrentará el próximo sábado a Columbus Crew en un partido que, de ganar, podría llevarlo al liderato de la Conferencia Este.

Posteriormente, el cuadro de Las Garzas recibirán al Atlético San Luis de la Liga MX en el que será el debut del cuadro de la Florida en la Leagues Cup.