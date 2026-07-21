El choque Lionel Messi vs. Robert Lewandowski en la MLS, tendrá que esperar

Héctor Cantú

La primera batalla entre Lionel Messi y Robert Lewandowski en la MLS no podrá darse en el debut del polaco en el futbol de los Estados Unidos.

Tanto Leo Messi como Rodrigo de Paul no estarán con el Inter Miami en los siguientes partidos debido a que tomarán unos días de descanso después de su participación en el Mundial 2026.

Putting on the finishing touches 🎨 pic.twitter.com/o1zBRZJEXz — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 21, 2026

Lewandowski, quien ya fue presentado oficialmente con el Chicago Fire, está listo para debutar en su visita a la Florida en lo que será el primer partido de ambos equipos en la reanudación de la temporada 2026.

Ante esta situación, los dos jugadores, que sostuvieron un roce deportivo en el Mundial 2022 cuando Argentina y Polonia se enfrentaron en la fase de grupos, tendrán que esperar para volverse a ver las caras dentro de un terreno de juego.

El siguiente duelo entre Chicago Fire y el Inter Miami está programado para el mes de septiembre en el Soldier Field.

Robert Lewandowski y el Chicago Fire buscan una victoria ante un Inter Miami que quedará desprotegido sin sus dos referentes argentinos para acercarse a la segunda posición de la Conferencia del Este que, hasta ahora, comanda Nashville SC.