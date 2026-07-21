El “efecto Messi” es un sueño para la MLS tras el Mundial

Reuters

La MLS confía en una combinación de talento local y superestrellas internacionales para mantener el impulso tras el Mundial, con Lionel Messi listo para cambiar el azul de Argentina por el rosa del Inter Miami después de la final del domingo.

El excapitán de Inglaterra David Beckham dio un nuevo impulso a la liga nacional hace dos décadas cuando fichó por el LA Galaxy, y Messi, candidato a la Bota de Oro, ha tenido un impacto igualmente profundo tres años después de fichar por el equipo de la MLS propiedad de Beckham.

Sus hazañas en el mayor escenario del futbol, incluidas dos asistencias en el último suspiro que permitieron a Argentina superar a Inglaterra en la semifinal del miércoles, lo convertirán en una figura aún más atractiva cuando regrese a su club.

Los datos que explican la remontada de Argentina sobre Inglaterra

"Ninguno de nosotros en la liga entendía quién era Messi cuando jugaba en el Barcelona, salvo como aficionados", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber.

"El hecho de que lanzara un centro con la derecha en el último momento y ser capaz de ganar un partido ante el mundo, llegar a la final, y luego quitarse la camiseta de Argentina y ponerse la de la MLS (…) Nunca soñé que eso pudiera suceder", agregó.

El mes pasado, Garber dijo a Reuters que considera el torneo cuatrienal, que se celebra en casa, como una plataforma para una nueva era en la liga estadounidense.

A ese crecimiento podría contribuir la llegada del delantero Antoine Griezmann, recién fichado por el Orlando City y máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, quien dijo que el nivel de competencia en la MLS es superior al de años anteriores.

"El Mundial también ayuda a que todo tipo de niños estadounidenses puedan disfrutar del futbol y quieran empezar a patear el balón", señaló. "Ojalá que podamos ofrecer un gran espectáculo en los estadios para que los niños quieran jugar al futbol".