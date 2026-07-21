Publicación: martes 21 de julio de 2026

Reuters

El “efecto Messi” es un sueño para la MLS tras el Mundial

El comisionado, Don Garber, visualiza una nueva era en la liga.

La MLS confía en una combinación de talento local y superestrellas internacionales para mantener el impulso tras el Mundial, con Lionel Messi listo para cambiar el azul de Argentina por el rosa del Inter Miami después de la final del domingo.

El excapitán de Inglaterra David Beckham dio un nuevo impulso a la liga nacional hace dos décadas cuando fichó por el LA Galaxy, y Messi, candidato a la Bota de Oro, ha tenido un impacto igualmente profundo tres años después de fichar por el equipo de la MLS propiedad de Beckham.

Sus hazañas en el mayor escenario del futbol, incluidas dos asistencias en el último suspiro que permitieron a Argentina superar a Inglaterra en la semifinal del miércoles, lo convertirán en una figura aún más atractiva cuando regrese a su club.

Los datos que explican la remontada de Argentina sobre Inglaterra

Argentina le ganó a Inglaterra usando el jersey de visitante por tercera ocasión en un Mundial.
Argentina ha eliminado a Inglaterra de una Copa del Mundo tres veces: 1986, 1998 y 2026.
Argentina es la primera selección que remonta dos partidos de eliminación directa en un mismo Mundial y los gana antes de la prórroga.
Inglaterra derrotó a México en octavos de final y mantiene viva la tradición: un equipo que elimina al ‘Tri’ nunca ha sido campeón de esa edición.
Inglaterra quedó eliminado por segunda ocasión en un Mundial que tuvo a México como sede.
Inglaterra volvió a sufrir con un doblete. En 1986 fueron dos goles de Maradona; en 2026, dos asistencias de Messi.
Inglaterra fue eliminada por quinta ocasión de un Mundial a pesar de tener ventaja en el marcador: 1970, 1998, 2002, 2018, 2026.
Inglaterra fue remontada por cuarta vez en un duelo de eliminación directa en una Copa del Mundo: 1970, 2002, 2018, 2026.
Inglaterra cayó por tercera vez en semifinales (1990, 2018 y 2026); la última vez que superó esta instancia fue en 1966.
Inglaterra es la única selección que marca primero en una semifinal y se queda fuera de la final, le sucedió en 2018 y 2026.

"Ninguno de nosotros en la liga entendía quién era Messi cuando jugaba en el Barcelona, salvo como aficionados", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber.

"El hecho de que lanzara un centro con la derecha en el último momento y ser capaz de ganar un partido ante el mundo, llegar a la final, y luego quitarse la camiseta de Argentina y ponerse la de la MLS (…) Nunca soñé que eso pudiera suceder", agregó.

El mes pasado, Garber dijo a Reuters que considera el torneo cuatrienal, que se celebra en casa, como una plataforma para una nueva era en la liga estadounidense.

A ese crecimiento podría contribuir la llegada del delantero Antoine Griezmann, recién fichado por el Orlando City y máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, quien dijo que el nivel de competencia en la MLS es superior al de años anteriores.

"El Mundial también ayuda a que todo tipo de niños estadounidenses puedan disfrutar del futbol y quieran empezar a patear el balón", señaló. "Ojalá que podamos ofrecer un gran espectáculo en los estadios para que los niños quieran jugar al futbol".

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS