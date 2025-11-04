David Beckham, nombrado caballero británico

Reuters

David Beckham, uno de los futbolistas británicos más conocidos, fue nombrado el martes caballero por el rey Carlos en el Castillo de Windsor, en reconocimiento a su contribución durante décadas al deporte y a causas benéficas.

El excapitán de la Selección Inglesa, de 50 años, recibió la condecoración en la residencia real, más de 20 años después de que se le concedió otra distinción real en reconocimiento a su contribución al futbol.

Beckham, admirador de toda la vida de la familia real, vestía un traje diseñado por su esposa, Victoria Beckham, y excantante del grupo pop Spice Girls.

Arise, Sir David Beckham. ✨



This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

Durante la ceremonia, Beckham y Carlos mantuvieron un breve, pero cordial diálogo, en el que se vio al monarca sonreír mientras hablaban.

Al salir de la ceremonia, Beckham dijo que lloró cuando se enteró de que se le concedía el título de caballero.

"Es un gran momento para nuestra familia y es muy especial", dijo Beckham a los periodistas, bromeando con que no le importaría que sus hijos le llamaran "sir papá".

"Estoy muy orgulloso de que se me conceda un honor tan especial. Crecí en un ambiente muy humilde en el East End de Londres; siempre quise ser futbolista profesional, y ahora estoy aquí, en el Castillo de Windsor, con la monarquía más importante del mundo", dijo, añadiendo que "no hay nada mejor".

Nacido en el este de Londres, Beckham debutó en la Premier League con el Manchester United en 1995, dos años después de incorporarse como juvenil. Con el club ganó seis títulos de liga, dos FA Cups y la Champions League, antes de jugar en el Real Madrid, Los Angeles Galaxy, el AC Milan y el Paris Saint-Germain.

Se retiró en 2013 tras 115 convocatorias a la selección Inglaterra.

Conocido por sus precisos lanzamientos de falta y su habilidad para los pases largos, Beckham también se convirtió en uno de los deportistas de mayor éxito comercial de su época.

Ha colaborado con marcas como Adidas ADSGn.DE, la marca de lujo Armani, la cadena de tiendas H&M y Pepsi PEP.O y es embajador de buena voluntad de UNICEF desde 2005.

Beckham lleva mucho tiempo expresando su admiración por la familia real, y se describe a sí mismo como un "gran monárquico".

En 2022, Beckham hizo cola durante más de 12 horas para presentar sus respetos a la difunta Reina Isabel II mientras yacía en Westminster Hall, y rechazó las ofertas para saltarse la fila.

"Crecí en un hogar de monárquicos", dijo entonces a ITV. "Si mis abuelos hubieran estado vivos, sé que habrían querido estar aquí".

Beckham también ha desarrollado una relación personal con el rey, con el que comparte un interés por la jardinería.

Beckham se casó en 1999 con Victoria Adams, conocida como "Posh Spice", del grupo femenino Spice Girls. La pareja tiene cuatro hijos.