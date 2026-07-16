Antoine Griezmann, listo para debutar en la MLS

Héctor Cantú

El goleador francés, Antoine Griezmann, está listo para debutar en la MLS en un partido oficial, luego de que la semana pasada fuera presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Orlando City.

Horas después de pronunciar sus primeras palabras como nuevo referente morado, el francés jugó sus primeros minutos como futbolista del equipo de la Florida, en el que marcó y asistió.

From interviews to iconic views, Antoine’s NYC day 🍎 pic.twitter.com/uqOZnq6Htc — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 17, 2026

Días después, Griezmman repitió la dosis en su segundo partido amistoso, el último antes de la reanudación de la temporada 2026 de la Major League Soccer que arrancó motores de cara a la segunda mitad de la temporada con cuatro partidos a media semana.

Sin embargo, será hasta el próximo miércoles cuando Orlando City juegue su primer partido oficial post Mundial, escenario donde Griezmann podría ver sus primeros minutos como jugador de los melenudos.

Another friendly, another Grizi goal 🔥 pic.twitter.com/ILqrFy0rUp — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 16, 2026

El rival en cuestión será San Jose Earthquakes, equipo al que solo ha podido vencer en una ocasión en los últimos 10 enfrentamientos entre ambos clubes.

Griezmann, quien puso fin a su paso con el Atlético de Madrid, inicia su aventura en la MLS con el deseo de poder llevar al cuadro morado a la postemporada y a la pelea por el título.