Antoines Griezmann y su primer gol con el Orlando City

Héctor Cantú

Apenas unas horas después de que fuera presentado oficialmente como jugador del Orlando City, Antoine Griezmann se ha estrenado como goleador del equipo morado de la MLS.

El francés vio participación en el duelo amistoso entre el equipo de la Florida y el equipo Tampa Bay Rowdies, equipo que marcha como líder de la United Soccer League.

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🟣 1-0 🟢 pic.twitter.com/cWcA7LGl9f — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 8, 2026

Orlando no tuvo piedad y terminó masacrando por 6-0 a su oponente en duelo de preparación para la temporada que está por reiniciar.

Pero la producción goleadora de ‘Grizzie’ no quedó solo en el primer gol. Él también colaboró con el pase del tercer tanto para que Iván Angulo la empujara al fondo de las redes.

Horas antes, durante su presentación, Antoine Griezmann se dijo fascinado por este nuevo reto en su carrera profesional, en la que buscará coronar su llegada al Orlando City con un título.

El primer partido oficial de Antoine Griezmann será el miércoles 22 de julio cuando los Leones visiten a San Jose Earthquakes.